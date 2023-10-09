Штормовое предупреждение снова объявили в Карелии

Непогода опять надвигается на Карелию, сообщили в группе Карельской поисково-спасательной службы ВКонтакте. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

Согласно прогнозу Карельского ЦГМС, ночью 9 октября 2023 местами по южным и центральным районам республики сохранится сильный ветер. Он будет дуть с востока и северо-востока, порывы местами достигнут 15-17 м/с.

На акваториях крупных водоемов порывы ожидаются до 20 м/с. Под действие неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: jplenio1/ freepik.com