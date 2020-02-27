Ориентировщица из Карелии взяла бронзу на Первенстве мира

С 21 по 26 февраля в шведском Умео проходила серия международных стартов по спортивному ориентированию - этап Кубка мира, Первенство мира и Первенство Европы.

По результатам отборочных соревнований в состав сборной команды России были включены два карельских спортсмена, воспитанники спортивной школы №2 Петрозаводска - Надежда Холманских и Семен Андреев.

Надежда принимала участие в Первенстве мира среди юниоров, а Семен стартовал в Первенстве Европы среди юношей 17 лет.

В личных гонках лучший результат Надежды - 21 место на спринтерской дистанции. Семен финишировал в десятке сильнейших - 9 место на классической дистанции.

В завершающий день соревнований представители Карелии достойно выступили в эстафетных соревнованиях. Семен Андреев бежал второй этап эстафеты. Приняв эстафету от своего товарища по команде только десятым, он смог финишировать на пятом месте. На завершающем этапе команда поднялась еще на одно место. В итоге - четвертый результат.

Надежда Холманских также представляла команду России на втором этапе. Приняв эстафету шестой, Надежда подняла команду на четвертое место. На следующем этапе сборная России смогла подняться еще на одну ступень, в итоге - бронзовая медаль в копилке нашей команды.