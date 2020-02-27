Каратисты из Карелии привезли медали всероссийских соревнований

В Одинцово завершились всероссийские соревнования по всестилевому карате. Соревнования собрали представителей 30 регионов, в том числе и Карелии.

По сообщению министерства спорта республики, Станислав Мишкевич занял первое место в категории «юношей 12-13 лет» в дисциплине «СЗ-ката-соло». Виктория Вовк заняла первое место в категории «женщины 18 лет и старше» в дисциплине «СЗ-ката-соло». Михаил Скороходов занял второе место в категории «юноши 16-17 лет» в дисциплине «СЗ-ката-соло». Екатерина Иванова стала второй в категории «девушки 14-15 лет» в дисциплине «СЗ-ката-соло». София Лаврова стала третьей в категории «девушки 12-13 лет» в дисциплине «СЗ-ката-соло».

Михаил Аникин, Григорий Романенко и Иван Сторожев стали вторыми в категории «юноши 14-15 лет» в ката-группе дисциплины «ОК».

Соревнования стали отборочными и рейтинговыми для участия в финале спартакиады школьников России в июне в Анапе.