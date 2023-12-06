«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии

Из-за аномально низких температур Карелия на прогностической карте предупреждений для СЗФО окрасилась в оранжевый цвет.

Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти часов утра 8 декабря.

Предупреждение связано с тем, что по восточной части Карелии установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов и более ниже климатической нормы.

Ранее предупреждение о неблагоприятном явлении распространило региональное МЧС. Низкие температуры ожидаются вплоть до 10 декабря в Петрозаводске, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском, Сегежском и Пудожском районах. // фото «Петрозаводск говорит»