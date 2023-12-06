Морозы в Карелию принес мощный антициклон

Морозы пришли в Карелию из-за мощного антициклона, центр которого сейчас находится над Архангельской областью. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По информации источника, наша республика оказалась в западной, самой теплой части антициклона. Поэтому в республике установились температуры лишь -15 -25 градусов.

В то же время в республике Коми и на Урале ударят морозы до -35 -40 градусов. Эти территории оказались под властью холодной восточной периферии. // Фото: unsplash.com / Brian Yurasits