06 декабря 2023, 11:50
Морозы в Карелию принес мощный антициклон
Республика оказалась в относительно теплой части антициклона, который сковал сильными морозами другие регионы
Морозы пришли в Карелию из-за мощного антициклона, центр которого сейчас находится над Архангельской областью. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По информации источника, наша республика оказалась в западной, самой теплой части антициклона. Поэтому в республике установились температуры лишь -15 -25 градусов.
В то же время в республике Коми и на Урале ударят морозы до -35 -40 градусов. Эти территории оказались под властью холодной восточной периферии. // Фото: unsplash.com / Brian Yurasits