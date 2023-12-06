Небольшой снег обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -10, -12, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -9, -14, местами до -18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем -13;

В Кондопоге днем -12;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -15;

В Олонце, Сортавале днем -8;

В Пудоже днем -10. // фото freepik.com