06 декабря 2023, 06:30
Небольшой снег обещают сегодня в Карелии
Местами столбик термометра опустится до отметки минус 18 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -10, -12, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -9, -14, местами до -18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем -13;
В Кондопоге днем -12;
В Медвежьегорске, Сегеже днем -15;
В Олонце, Сортавале днем -8;
В Пудоже днем -10. // фото freepik.com