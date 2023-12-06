МЧС предупреждает жителей Карелии о приходе аномальных холодов

В Карелии в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Соответствующее предупреждение публикует МЧС.

По данным синоптиков, 6-10 декабря в республике, преимущественно по восточным районам, температура воздуха будет отставать от нормы на 10 и более градусов. Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, а также Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Прионежский, Сегежский, Пудожский районы.

Жителям и гостям Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, строго соблюдать правила использования отопительных приборов и печей. Без лишней надобности не стоит выходить на улицу, следует ограничить прогулки детей и домашних животных.

Спасатели советуют одеваться многослойно и в натуральные ткани, не допускать переохлаждения. Необходимо чаще заходить в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания. // Фото: unsplash.com / Martin Reisch