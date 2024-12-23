23 декабря 2024, 10:34
Опубликованы кадры страшного пожара в Карелии
Частный дом сгорел в Сортавальском округе
В сети появились фотографии с места серьезного пожара в местечке Ханки в Сортавальском округе. Их опубликовала группа 38-й пожарно-спасательной части.
Напомним, инцидент произошел вечером 22 декабря. Сгорел частный одноэтажный дом. Пожар тушили девять спасателей из Сортавалы и поселка Хелюля.
Причину ЧП предстоит установить специалистам. Также должен быть подсчитан материальный ущерб. // Фото 38-й пожарно-спасательной части