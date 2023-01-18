Опубликованы кадры последствий страшного ДТП на севере Карелии

Госавтоинспекция Карелии опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром на 201-м километре трассы Костомукша-госграница.

Судя по кадрам, один из автомобилей был в буквальном смысле смят в лепешку. Второе транспортное средство получило меньшие повреждения.

Напомним, авария случилась в 8:30. В результате столкновения автомобилей «Хендай» и «Дэу Матиз» погиб 50-летний водитель «Дэу Матиз». Пассажирка этого автомобиля и водитель второй машины доставлены в больницу. Все участники ДТП - жители Костомукши. // Фото ГИБДД Карелии