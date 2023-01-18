18 января 2023, 12:53
Опубликованы кадры последствий страшного ДТП на севере Карелии
Один из автомобилей смяло в лепешку после столкновения на дороге Костомукша-госграница
Госавтоинспекция Карелии опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром на 201-м километре трассы Костомукша-госграница.
Судя по кадрам, один из автомобилей был в буквальном смысле смят в лепешку. Второе транспортное средство получило меньшие повреждения.
Напомним, авария случилась в 8:30. В результате столкновения автомобилей «Хендай» и «Дэу Матиз» погиб 50-летний водитель «Дэу Матиз». Пассажирка этого автомобиля и водитель второй машины доставлены в больницу. Все участники ДТП - жители Костомукши. // Фото ГИБДД Карелии