Внедорожник протаранил светофор в Петрозаводске

Сегодня в 11:49 в Петрозаводске внедорожник устроил ДТП на Комсомольском проспекте. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль заносит на скользкой дороге, после чего он влетает в светофор и сбивает его.

В результате инцидента и транспортное средство, и светофор получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink