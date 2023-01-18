18 января 2023, 12:37
Внедорожник протаранил светофор в Петрозаводске
Утренняя авария на Комсомольском проспекте попала в объектив камеры наблюдения
Сегодня в 11:49 в Петрозаводске внедорожник устроил ДТП на Комсомольском проспекте. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль заносит на скользкой дороге, после чего он влетает в светофор и сбивает его.
В результате инцидента и транспортное средство, и светофор получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink