Опубликованы фотографии серьезного пожара в Беломорске

В Сети появились фотографии серьезного пожара, бушевавшего минувшей ночью в Беломорске. Кадры опубликованы в группе ОПС по Беломорскому району.

Напомним, в 2:38 вспыхнули хозяйственные постройки на одной из улиц города. Пожар тушили 16 человек с использованием 4 единиц техники. Борьба с огнем длилась два часа.

В результате огнеборцы сумели спасти два жилых дома и соседние хозяйственные постройки.