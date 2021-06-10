10 июня 2021, 18:11
Происшествия

Опубликованы фотографии серьезного пожара в Беломорске

Пожарные спасли от огня два дома

В Сети появились фотографии серьезного пожара, бушевавшего минувшей ночью в Беломорске. Кадры опубликованы в группе ОПС по Беломорскому району.

Напомним, в 2:38 вспыхнули хозяйственные постройки на одной из улиц города. Пожар тушили 16 человек с использованием 4 единиц техники. Борьба с огнем длилась два часа.

В результате огнеборцы сумели спасти два жилых дома и соседние хозяйственные постройки.

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Метки: 
Беломорск
пожар
хозяйственные постройки
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