Водителя наказали на «Коле» за попытку скрыть номера

В Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили грузовик, водитель которого использовал устройство для скрытия номеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители несут ответственность за препятствование идентификации государственных регистрационных знаков.

46-летнего автомобилиста ждет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Фото ГИБДД