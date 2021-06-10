10 июня 2021, 16:48
Водителя наказали на «Коле» за попытку скрыть номера
Сотрудники ГИБДД остановили грузовик в Прионежском районе
В Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили грузовик, водитель которого использовал устройство для скрытия номеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что водители несут ответственность за препятствование идентификации государственных регистрационных знаков.
46-летнего автомобилиста ждет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Фото ГИБДД