10 июня 2021, 15:56
Происшествия

Девять таксистов оштрафовали в Петрозаводске за сутки

В столице Карелии продолжается масштабный профилактический рейд

В Петрозаводске проходит профилактический рейд «Такси». В городе активно проверяются автомобили специальных служб перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Накануне в ходе рейда пресечены девять нарушений Правил дорожного движения водителями. Среди нарушений - разговор по телефону, непристегнутый ремень, управление с техническими неисправностями, при которых эксплуатация ТС запрещена и т.д.

Мероприятие продлится в столице Карелии до 11 июня. Фото Госавтоинспекции

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Петрозаводск
ГИБДД
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