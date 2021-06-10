Девять таксистов оштрафовали в Петрозаводске за сутки

В Петрозаводске проходит профилактический рейд «Такси». В городе активно проверяются автомобили специальных служб перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Накануне в ходе рейда пресечены девять нарушений Правил дорожного движения водителями. Среди нарушений - разговор по телефону, непристегнутый ремень, управление с техническими неисправностями, при которых эксплуатация ТС запрещена и т.д.

Мероприятие продлится в столице Карелии до 11 июня. Фото Госавтоинспекции