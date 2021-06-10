Скандал со сливом отходов рыбопереработки в Карелии набирает обороты

Скандал со сливом непонятных отходов рыбопереработки в районе села Толвуя набирает обороты. 10 июня на заседании комитета по природным ресурсам и экологии ЗС РК выступил врио начальника Североморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Виктор Макаркин, который склоняется к тому, что в Карелии произошло грубое нарушение законодательства. Так называемый, «рыбный экстрат», который слили на поля Заонежья, он назвал «дрянью».

- Получается, что этот, условно назовем товар, оборот которого в данном случае мы оцениваем как незаконный, поскольку никакими документами, предусмотренными законодательством с сфере биологической безопасности, данный товар не сопровождался. В этой связи у нас возбуждены административные дела и проводятся административные расследования нашим подразделением в Мурманской области в отношении предприятия, которое направило эту дрянь в Карелию, и соответственно нашими коллегами на территории Карелии аналогичные мероприятия проводятся, но уже в отношении хозяйствующего субъекта, который получил это,

- сказал Макаркин.

По его словам, будут взяты образцы почвы, и если будет установлено, что причинен вред землям сельхозназначения, то административные последствия «наступят незамедлительно». Виктор Макаркин сказал, что еще нужно установить, что за непонятная жидкость находилась в емкостях, которые оказались на полях без охраны. По его мнению, разговоры о том, что кто-то слил жидкость, звучат некрасиво. По его словам, если окажется, что привезенные отходы должны были быть сертифицированы, то он может только посочувствовать участникам этой сделки. Фото wordpress.com