Два лесных пожара потушили в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии произошло два лесных пожара. Оба возгорания потушены, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В Беломорском районе возгорание было несильным, а вот в Сегежском районе пламя бушевало на площади 9,7 гектара. Пожар удалось потушить лишь к утру сегодняшнего дня. Предположительно, возгорания возникли по вине людей.

С начала года в республике произошло 26 лесных пожаров на площади 68 гектаров.

В министерстве напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров в лесу запрещено. Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80. Фото kavalerovo.com