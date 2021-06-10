Серьезный пожар бушевал сегодня ночью в Беломорске

Серьезный пожар случился ночью 10 июня на севере Карелии. Сообщение о возгорании в хозпостройке на улице Лесная в Беломорске поступило спасателям в 02:37.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты прибыли на место огненного ЧП. К этому моменту огонь чувствовал себя полным хозяином в деревянном строении, пламя с каждой минут наращивало мощь. Создавалась реальная угроза распространение огня на рядом стоящую постройку и многоквартирный деревянный жилой дом.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На помощь беломорским коллегам выехали пожарные из поселков Летнереченский и Сумпосад. Восемнадцать пожарных в течение получаса сумели остановить распространение огня и предотвратили огненную беду.

В результате пожара хозяйственная постройка была значительно повреждена огнем. Площадь пожара составила порядка 900 квадратных метров. Причину серьезного пожара устанавливают специалисты. (фото riabir.ru, МЧС по Еврейской АО)