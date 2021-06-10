Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Серьезная авария произошла в поселке Горный в Свердловской области. Погибли шесть человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Автобус ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. По предварительным данным, автобус протаранил ворота и наехал на остановку КПП завода, где находились люди. СМИ сообщили о 15 пострадавших.

По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза. Причины аварии устанавливаются. (фото vzsar.ru)