Пьяного мужчину задержали на автовокзале в Медвежьегорске

Днем 8 июня в здании автовокзала Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что работе учреждения мешает пьяный мужчина. При проверке личности дебошира выяснилось, что 42-летний горожанин неоднократно имел проблемы из-за своего пристрастия к алкоголю. Он появлялся в общественных местах в нетрезвом виде, а также имел причастность к уголовному преступлению.

Мужчину задержали и передали патрульно-постовой службе полиции. Фото Росгвардии