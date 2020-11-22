22 ноября 2020, 17:27
Опубликованы фотографии с места гибели мужчины в Карелии
Недалеко от станции Шуйской автомобиль задавил пешехода
В Сети появились фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу в Прионежском районе, на дороге, соединяющей трассу «Кола» со станцией Шуйской. Кадры опубликовал официальный паблик ОМВД по Прионежскому району.
Напомним, 55-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» наехал на 40-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении.
Пешеход от полученных травм умер на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.