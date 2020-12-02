Опубликованы фотографии последствий пожара в больнице в Карелии

В Сети появились фотографии последствий пожара, который произошел 30 ноября в межрайонной больнице №1 в Костомукше. Снимки опубликовал паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

Напомним, огонь вспыхнул в районе 18 часов. На момент прибытия пожарных расчетов с возгоранием подручными средствами справился персонал больницы.

В результате пожара было повреждено помещение палаты на площади три квадратных метра. Причина инцидента - поджог.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина без определенного места жительства, 1977 года рождения, находящийся на лечении, постоянно нарушал больничный режим и вступал в конфликт с медперсоналом.

По всей видимости, после очередного запрета на нарушение режима медицинского учреждения в отместку пациент поджег матрас. Грамотные и оперативные действия персонала больницы в первые минуты экстренной ситуации позволили избежать большой беды.