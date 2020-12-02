Дебошира задержали в магазине Петрозаводска

Экстренный вызов поступил из торговой точки на улице Борнаволокской днем 1 декабря. На место прибыл отряд вневедомственной охраны.

Оказалось, что причиной для вызова росгвардейцев стал один из посетителей. Молодой человек был пьян. Посетитель нецензурно выражался, мешал персоналу и не реагировал на замечания.

25-летний дебошир был задержан. Нарушителя передали полиции. (фото penzainform.ru)