Житель Петрозаводска украл забытые в банкомате деньги

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что снимал деньги в банкомате, отвлекся и забыл забрать выданную сумму. Когда горожанин опомнился и вернулся к банкомату, своих денег там он уже не нашел, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 25-летний местный житель. Оказалось, что он следующим подошел к банкомату и увидел забытые средства. Мужчина быстро забрал деньги - 6300 рублей - и покинул помещение.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется следствие. Фото admpereslavl.ru