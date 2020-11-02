Опубликовано видео спасения провалившейся в колодец коровы

Спасатели сняли на видео, как доставали корову из колодца в Пудоже. Короткую видеозапись опубликовал паблик Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об операции по спасению годовалой коровы. Напомним, днем 27 октября животное провалилось в колодец во дворе дома. Спасателям пришлось откачивать воду, мастерить сходни, делать подкоп и проводить другие вспомогательные работы. Через час корову достали на твердую землю.