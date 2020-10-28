Провалившуюся в колодец корову спасли в Карелии

Вчера днем в 15 часов 04 минуты на пульт Единой службы спасаения-01 города Пудож поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Во дворе дома в колодец провалилась годовалая телка.

К месту происшествия прибыли два пожарных расчета городской части и приступили к проведению спасательной операции.

В ходе работ по спасению коровы пожарным пришлось откачивать воду из колодца, мастерить сходни, делать подкоп и проводить другие вспомогательные работы.

Необычная спасательная операция увенчалась успехом. Через час корова была извлечена из колодца. (фото vzsar.ru)