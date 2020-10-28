Мертвого мужчину обнаружили в одном из домов Петрозаводска

Утром 27 октября на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

В квартире жилого дома на Октябрьском проспекте мужчина не выходит на связь и не открывает дверь. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, мужчина был мертв.

По данному случаю проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. (фото saratovnews.ru)