Опубликовано видео наезда на пешехода на Лесном проспекте

В Сети опубликовано видео момента наезда на пешехода на Лесном проспекте. Инцидент произошел в 14:56 в среду, 23 марта.

Момент происшествия попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как автомобиль сбивает человека на пешеходном переходе.

Напомним, за рулем автомобиля ВАЗ-21140 находился 28-летний мужчина. Пострадавшим оказался 65-летний пенсионер. Он получил травмы.

Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».