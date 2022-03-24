Автомобиль сбил пожилого человека в Петрозаводске

Днем 23 марта в Петрозаводске на Лесном проспекте автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным издания, инцидент случился в 14:57 на пешеходном переходе у дома №57. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 допустил наезд на 65-летнего мужчину, который переходил дорогу.

В результате происшествия пожилой человек получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото источника