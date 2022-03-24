24 марта 2022, 09:07
Автобус с пассажирами попал в ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла утренний инцидент на Ленинградском кольце
Сегодня утром в Петрозаводске на Ленинградском кольце в аварию попал маршрутный автобус. Инцидент произошел в 8:05 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся по набережной Варкауса, при въезде на кольцо не уступил автобусу. Произошло столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Пассажирам автобуса пришлось продолжить свой путь на другом транспорте.
Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».