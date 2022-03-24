Автомобиль влетел в дерево после ДТП в Петрозаводске

Днем 23 марта в Петрозаводске случилось ДТП на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманской. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

Авария случилась в 12:55. На кадрах видно, как кроссовер, стоявший на перекрестке, начал перестраиваться в левый ряд из правого. В этот момент произошло столкновение с фургоном, который двигался во втором ряду. От удара фургон отбросило на дерево.

Транспортные средства получили механические повреждения. Движение оказалось затруднено.