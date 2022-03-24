Пожарные воссоединили семью в Петрозаводске

Вчера днем в 14 часов 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой в одиночестве остался трехлетний мальчик, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что, когда мама пошла в магазин, ребенок нечаянно закрылся, и женщина не может открыть дверь. Вскрывать дверь пожарные не стали, а проникли в квартиру по трехколенной лестнице через балкон.

После того, как специалисты попали внутрь помещения, они открыли дверь квартиры, тем самым воссоединили семью. Фото pixabay.com/neshom