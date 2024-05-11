11 мая 2024, 15:01
Россия

Опубликовано видео момента обрушения пятиэтажки в республике Коми

Местные жители неоднократно жаловались на состояние здания в городе Печора

В сети появилось видео обрушения пятиэтажного дома в городе Печора в республике Коми. Ролик, снятый местной жительницей, публикует Telegram-канал «112».

Напомним, обрушение здания общежития произошло сегодня днем. По предварительным данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают спасатели.

Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на состояние здания. // Фото: «112»

Обсудить
Метки: 
Коми
печора
дом
обрушение
общежитие
видео