Опубликовано расписание выступлений артистов на «Воздухе Карелии»

Музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» (6+) состоится на следующей неделе на вотчине Талвиукко в Чалне.

Сегодня организаторы представили расписание выступлений артистов. Коллективы и индивидуальные исполнители будут выступать в течение трех дней, с 16 по 18 июня, на двух сценах. При этом в программе еще могут возникнуть изменения.

В первый фестивальный день на главной сцене с 17:00 начнутся выступления групп «Бригадный подряд», 7Б, Василия Пасченика. На второй сцене поклонников своим творчеством будут радовать «Скворцы Степанова» и «Плаксы».

Затем на главной сцене продолжат выступать Марина Архипова, СерьГА, Ж.Бах и В.Сергеева. В 21:00 ожидается выход TODD, на второй сцене – «Переучет» и «Виктор».

В субботу артисты начнут выступать с 13:00. В 21:00 ожидается выход группы «Алиса» на главную площадку, на второй сцене – «Черный вторник» и «Ангел НеБес».

В воскресение фестиваль откроется выступленииями коллективов «Петроглиф», Psylocid, а завершится выступлениями Гарика Сукачева, группы «Тролль гнет ель» и «Площади восстания». // фото unsplash.com