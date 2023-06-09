Память легендарного дирижера увековечили в Петрозаводске

Мемориальную композицию легендарному дирижеру Георгию Терацуянцу открыли в Детской хоровой школе Петрозаводска. Автор панно - скульптор Александр Ким, изготовил мемориальную доску кузнец Илья Амолайнен.

Терацуянц возглавлял академический хор ПетрГУ с 1962 по 2007 год. Все эти годы он был не только бессменным художественным руководителем и главным дирижером коллектива, но педагогом, воспитателем, духовным лидером.

На церемонии сводный хор из творческих хоровых коллективов Детской хоровой школы и академического хора университета исполнил «Марш энтузиастов» композитора Исаака Дунаевского.

Нотная строка «Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века» из любимой песни Георгия Терацуянца и образ маэстро увековечены на здании образовательного учреждения. // фото VK-паблик Петросовета