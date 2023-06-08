Поклонники живой музыки смогут доехать до места фестиваля на автобусах

Главное событие карельского музыкального лета состоится в Чалне с 16 по 18 июня. Добраться до фестиваля «Воздух Карелии» (6+) можно как самостоятельно, так и на автобусе.

Организаторы фестиваля живой музыки рассказали, что от железнодорожного вокзала в Петрозаводске до Чалны каждый час ходят рейсовые автобусы.

Также каждые 20-30 минут будут курсировать специальные фестивальные автобусы. Транспортные средства будут отъезжать от парковки ТРК «Лотос Plaza» на Лесном проспекте около автомойки и отвозить пассажиров до главного входа фестиваля. Автобусы будут курсировать и в обратном направлении.

Фестивальные автобусы будут отправляться в пятницу с 15:30 до 23:00; в субботу и воскресенье с 11:30 до 23:00. Билеты на автобус можно приобрести заранее или купить на месте. // фото unsplash.com