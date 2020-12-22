Опубликовано новое расписание Петрозаводского автовокзала
На период новогодних праздников, вносятся изменения в пригородное и междугородное расписания автовокзала Петрозаводска, сообщает на своем сайте «Карелавтотранс»
В общей сложности отменяются десятки рейсов по всем направлениям. Пассажиров «успокаивают» еще и тем, что в расписания могут вноситься оперативные изменения. То есть оно носит ориентировочный характер.
Заявленные изменения охватывают период с 30 декабря по 10 января. Сами расписания скомпонованы так, что разобраться в том, какие рейсы в конкретный день идут, а какие отменены, очень проблематично. Видимо, лучше всего будет звонить в справочную автовокзала по телефону 8 (8142) 76-10-44.
Посмотреть на запланированные отмены можно здесь: пригород и межгород.
Сегодня «Петрозаводск говорит» уже писал об отмене автобуса до Салми.
Фото с сайта «Карелавтотранс»