Опубликовано новое расписание Петрозаводского автовокзала

На период новогодних праздников, вносятся изменения в пригородное и междугородное расписания автовокзала Петрозаводска, сообщает на своем сайте «Карелавтотранс»

В общей сложности отменяются десятки рейсов по всем направлениям. Пассажиров «успокаивают» еще и тем, что в расписания могут вноситься оперативные изменения. То есть оно носит ориентировочный характер.

Заявленные изменения охватывают период с 30 декабря по 10 января. Сами расписания скомпонованы так, что разобраться в том, какие рейсы в конкретный день идут, а какие отменены, очень проблематично. Видимо, лучше всего будет звонить в справочную автовокзала по телефону 8 (8142) 76-10-44.

Посмотреть на запланированные отмены можно здесь: пригород и межгород.

Сегодня «Петрозаводск говорит» уже писал об отмене автобуса до Салми.

Фото с сайта «Карелавтотранс»