22 декабря 2020, 22:16
Общество

Опубликовано новое расписание Петрозаводского автовокзала

Десятки автобусов не выйдут на привычные маршруты в новом году

На период новогодних праздников, вносятся изменения в пригородное и междугородное расписания автовокзала Петрозаводска, сообщает на своем сайте «Карелавтотранс»

В общей сложности отменяются десятки рейсов по всем направлениям. Пассажиров «успокаивают» еще и тем, что в расписания могут вноситься оперативные изменения. То есть оно носит ориентировочный характер

Заявленные изменения охватывают период с 30 декабря по 10 января. Сами расписания скомпонованы так, что разобраться в том, какие рейсы в конкретный день идут, а какие отменены, очень проблематично. Видимо, лучше всего будет звонить в справочную автовокзала по телефону 8 (8142) 76-10-44.

Посмотреть на запланированные отмены можно здесь: пригород  и межгород.

Сегодня «Петрозаводск говорит» уже писал об отмене автобуса до Салми.

Фото с сайта «Карелавтотранс»

Обсудить
просмотр
179838
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
новости петрозаводска
Автовокзал
автовокзал Петрозаводска
петрозаводский автовокзал
автобусное сообщение
расписание автобусов
новый год
автобус