Автобус из Петрозаводска в Салми ходить не будет

С 25 декабря приостанавливается выполнение рейсов автобусов по маршруту № 518 «Петрозаводск – Салми», сообщает на своем сайте «Карелавтотранс».

Указанный автобус отправлялся от автовокзала в Петрозаводска в 11:00 по пятницам и воскресеньям и шел до конечного пункта через Олонец и Видлицу.

Рейс приостановлен по обращению перевозчика – ООО «Петротранспорт». О времени возобновления автобусного сообщения по маршруту Петрозаводск-Салми не сообщается.

В принципе, для проезда автобусом к этому населенному пункту из столицы Карелии, можно воспользоваться ежедневными автобусами маршрута «Петрозаводск-Сортавала, через Олонец» № 516 с выходом в 7:30 или № 517 отправляющимся в 16:30.

Фото с сервиса Яндекс.Карты