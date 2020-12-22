В Петрозаводске любители собак могут ознакомиться с правилами выгула

Подрядчик установил на общественных территориях Петрозаводска девять информационных стендов, содержащих информацию о правилах поведения в парках и выгула собак, сообщает городская администрация.

Три конструкции установлены в Лососинском парке, две на территории Беличьего Острова, по одной – на Зелёной Тропе и в парке 50-летия Пионерской организации. Сегодня два стенда смонтировали в парке Патриот на Древлянке.

Три информационных щита предназначены для оборудованных площадок дрессировки и выгула собак. Один из них уже установлен в Новодревлянском сквере, ещё два в ближайшее время поставят в парках Зелёный Берег и Приозёрный.

Фото с сайта городской администрации petrozavodsk-mo.ru