22 декабря 2020, 18:30
В Петрозаводске любители собак могут ознакомиться с правилами выгула
Всех остальных проинформировали о нормах поведения в парках
Подрядчик установил на общественных территориях Петрозаводска девять информационных стендов, содержащих информацию о правилах поведения в парках и выгула собак, сообщает городская администрация.
Три конструкции установлены в Лососинском парке, две на территории Беличьего Острова, по одной – на Зелёной Тропе и в парке 50-летия Пионерской организации. Сегодня два стенда смонтировали в парке Патриот на Древлянке.
Три информационных щита предназначены для оборудованных площадок дрессировки и выгула собак. Один из них уже установлен в Новодревлянском сквере, ещё два в ближайшее время поставят в парках Зелёный Берег и Приозёрный.
Фото с сайта городской администрации petrozavodsk-mo.ru