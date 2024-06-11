Опубликовано итоговое расписание фестиваля «Воздух Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) опубликовали итоговое расписание выступлений артистов.

На фестивале будут работать три сцены. Белым цветом выделена главная сцена, желтым - вторая. Расписание выступлений на третьей сцене представлено на второй картинке.

Напомним, фестиваль пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Там уже вовсю ведутся работы по подготовке. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»