11 июня 2024, 13:12
Первая группа школьников из Карелии прибыла на отдых в Анапу
Более 130 детей из северных районов республики проводят лето в Краснодарском крае
Первая группа детей из северных районов Карелии прибыла на отдых в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РК.
В оздоровительном лагере «Зори Анапы» уже отдыхают более 130 учеников 5-8-х классов из арктических территорий республики. Ребята набираются сил на юге бесплатно.
Следующую группу школьников отправят на юг в конце июня. Всего в этом году на море бесплатно отправятся около 400 ребят из нашей республики. // Фото минобразования РК