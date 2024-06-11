Первая группа школьников из Карелии прибыла на отдых в Анапу

Первая группа детей из северных районов Карелии прибыла на отдых в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РК.

В оздоровительном лагере «Зори Анапы» уже отдыхают более 130 учеников 5-8-х классов из арктических территорий республики. Ребята набираются сил на юге бесплатно.

Следующую группу школьников отправят на юг в конце июня. Всего в этом году на море бесплатно отправятся около 400 ребят из нашей республики. // Фото минобразования РК