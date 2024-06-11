Остров Кижи станет доступнее в летнем сезоне 2024

По информации историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», с 1 июня была открыта навигация на судне «Иван Вересов» по маршруту «бнп. Оятевщина – о. Кижи – бнп. Оятевщина». Регулярные рейсы организованы со среды по воскресенье.

Также с 1 июня запустили еженедельные однодневные автобусные экскурсии по маршруту «г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск» с использованием транспортных средств «Карелавтотранса». В музее заявили о готовности организовать дополнительные рейсы в случае повышенного спроса. Сегодня автобус ходит по маршруту по субботам.

Экскурсионные программы через Оятевщину были введены музеем в летнем сезоне 2023 года. Они сразу показали свою актуальность и востребованность, отметили сотрудники заповедника. Новые маршруты нацелены на повышение транспортной доступности острова и рост туристского потока в Заонежье, в особенности для пенсионеров, семей с детьми, молодых специалистов и студентов. На осенний период предусмотрены дополнительные льготы для жителей Республики Карелия.

Все подробности доступны на официальном сайте Музея-заповедника «Кижи».