04 мая 2020, 17:05
Экономика

Опубликован график социальных выплат в мае

Центр социальной работы Карелии информирует о графике зачисления и доставки получателям пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат

Центр социальной работы республики Карелия опубликовал график зачисления и доставки получателям пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат на май 2020 года.

В ведомстве также сообщают, что свои назначения и выплаты получатели могут увидеть в личном кабинете на интерактивном портале Министерства социальной защиты Республики Карелия. 

Подробная инструкция по авторизации на портале Министерства социальной защиты Республики Карелия размещена статьей в группе Центра социальной работы Республики Карелия в социальной сети ВКонтакте.

 

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график выплат
социальные выплаты
май
соцслужба
Карелия
Петрозаводск