Опубликован график социальных выплат в мае

Центр социальной работы республики Карелия опубликовал график зачисления и доставки получателям пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат на май 2020 года.

В ведомстве также сообщают, что свои назначения и выплаты получатели могут увидеть в личном кабинете на интерактивном портале Министерства социальной защиты Республики Карелия.



Подробная инструкция по авторизации на портале Министерства социальной защиты Республики Карелия размещена статьей в группе Центра социальной работы Республики Карелия в социальной сети ВКонтакте.