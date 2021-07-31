Опубликован график отключения теле- и радиоканалов в Карелии

На неделе со 2 по 8 августа в ряде населенных пунктов Карелии будет отключаться вещание теле- и радиоканалов. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр республики.

По данным РТПЦ, 3 августа отключения пройдут в поселке Лоухи, 4 августа - в Софпороге, а 4-5 августа - в поселке Кубово.

Во всех случаях перебои в вещании будут связаны с плановыми отключениями электроэнергии. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo