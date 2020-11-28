Опубликован долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2020 года

Как мы писали ранее, публикуя долгосрочный прогноз погода на осень и зиму 2020-21 годов, среднемесячная температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе и в Карелии будет в пределах средних многолетних значений. Норма для Петрозаводска – минус 7,6 градуса. Это сбывается, судя по прогнозу на декабрь, который был опубликован изданием «АиФ». Конкретно о Карелии в нем не говорится (наша республика выпадает из него). О погоде в наших краях можно приблизительно судить по соседним регионам.

В частности, если говорить о севере Карелии, то нам близок будет прогноз по Северному федеральному округу.

В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура декабря от -6 до -13 градусов, что на 1-3 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 40-50 мм, что несколько больше средних многолетних значений.

В начале декабря ожидается небольшой снег, температура днем от -12 до -17 градусов, на востоке региона ночью до -30 градусов, днем от -21 до -26 градусов. К середине первой декады пройдет снег, местами завьюжит, днем от -2 до -7 градусов. В конце первой десятидневки пройдет небольшой снег, преобладающая температура днем от 8 до 13 градусов мороза.

К середине месяца ожидается умеренно морозная погода с небольшим снегом, днем от -10 до -15, на востоке региона до -20 градусов. В первой половине третьей декады пройдет снег, местами метель, днем чередование небольших морозов и оттепели, на дорогах гололедица. Завершится декабрь морозной погодой, пройдет небольшой снег, преобладающая температура днем от -12 до -17 градусов.

Жителям юга и центра Карелии можно в какой-то мере ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге предполагаемая среднемесячная температура от -2 до -3 градусов, что на 1-2 градуса выше обычной. Ожидаемое количество осадков 35-40 мм, что несколько меньше климатической нормы.

В первые дни декабря без осадков, температура днем от 0 до -5 градусов. К середине первой декады пройдут небольшие осадки, днем от -2 до +3 градусов, на дорогах местами гололедица. В конце первой десятидневки пройдет небольшой снег, днем от +1 до -4 градусов.

К середине месяца пройдет снег и мокрый снег, максимальная температура от 0 до +3 градусов. В конце второй декады слегка подморозит, днем от -2 до -7 градусов, существенных осадков не ожидается, на дорогах скользко.

В начале третьей декады пройдут небольшие осадки, днем от 0 до +5 градусов, на дорогах местами гололедица. К середине третьей десятидневки небольшие осадки, днем от -2 до +3 градусов. В последние дни декабря местами небольшой снег, днем подморозит до -3...-8 градусов, на дорогах местами гололедица.