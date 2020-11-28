28 ноября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 28 ноября
Легкий морозец и небольшой снег ожидаются в субботу
По данным республиканского Гидрометцентра, 28 ноября в Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на севере переменный слабый. Температура воздуха 0, -5, местами опустится до -8 в течение суток.
В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -3;
В Кондопоге днем -2;
В Медвежьегорске днем -3;
В Олонце днем -1;
В Пудоже днем -4;
В Сегеже днем -3;
В Сортавале днем 0;
В Суоярви днем -2.