Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 28 ноября

По данным республиканского Гидрометцентра, 28 ноября в Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на севере переменный слабый. Температура воздуха 0, -5, местами опустится до -8 в течение суток.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -3;

В Кондопоге днем -2;

В Медвежьегорске днем -3;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -4;

В Сегеже днем -3;

В Сортавале днем 0;

В Суоярви днем -2.