Синоптики рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске в выходные дни

На границе осени и зимы. Так можно будет охарактеризовать погоду в предстоящие выходные дни в средней полосе европейской части России. Однако в Карелии погода будет скорее походить на начало зимы с легким морозцем и снегом.

По данным центра «Фобос», в большинстве регионов страны будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег. Но на Севере сохранится умеренно морозная и сухая погода, на Юг возвратятся тепло и солнце. Например, в Северной столице в субботу обещают плюсовую температуру 1, 3 градуса, небольшие осадки; в воскресенье переменная облачность, около 0. По данным метеорологов, на Русском Севере, на фоне высокого атмосферного давления, обойдется без существенных осадков. В Мурманске в субботу -2,-4, в Архангельске -5,-7, в Вологде в субботу -3,-5, в воскресенье потеплеет до 0, пройдут небольшие снегопады.

В Карелии в выходные дни, 28 и 29 ноября, будет морозно. По данным республиканского Гидрометцентра, в субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, на севере переменный слабый. Температура воздуха 0, -5, местами опустится до -8 в течение суток. В воскресенье также облачно, местами небольшой снег. Температура ночью -2, -7, местами подморозит до -10, а днем тоже минус 1,-6.

В Петрозаводске в субботу, 28 ноября, облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье по прогнозу снег обещают ночью, днем без существенных осадков. Ночью прогнозируют температуру воздуха в пределах -3,-5, а днем -1, -3.

По прогнозу Гидрометцентра России, 28 ноября в Калевале ночью -6, днем -3;

В Кондопоге ночью -4, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -6, -3;

В Олонце ночью -5, днем -1;

В Пудоже ночью -8, днем -4;

В Сегеже ночью -7, днем -3;

В Сортавале ночью -3, днем 0;

В Суоярви ночью -6, днем -2.