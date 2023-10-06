Опрос: какие мотивы у мужчин идти по контракту в зону СВО?

Ответы из опроса:

- Самая веская причина, как говорит наше правительство, надо защищать свою Родину.

- А я оттуда приехал, находился в Авдеевке. Там серьезные люди, они не боятся, они друг за друга стоят, это как братья. Да, деньги платят, ни у кого вопросов нет. Сейчас, после возращения в мирную жизнь вхожу непросто, надо привыкать.

- Я сама родом из Горловки, поэтому я все прекрасно понимаю. Жалко и одних парней и других. А мотивация какая? Родину защищать. Чтобы сюда нацисты не дошли и нас не бомбили больше. Надо искоренять это и идти до Киева.

- Как таковой одной мотивации нет. У каждого свое. Да, идут защищать Отечество, но одновременно и идут и те, кто скрывается от уголовного преследования, те, кто работу найти не может. У всех свои резоны… (Видео)