Определено место России в рейтинге владения английским языком

В рейтинге владения английским языком Россия заняла 41 место, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании EF Education First - English Proficiency Index.

Наша страна разделила 41-е место с Боливией, расположившись по соседству с Албанией и Уругваем (39 позиция), Кубой и Францией (43-е место).

Внутри страны по уровню владения английским лидируют Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург.

Лидерами этого года в мировом рейтинге стали Нидерланды, Сингапур и Австрия.

Первое глобальное исследование уровня владения языком компания EF Education First провела в 2011 году. Тогда Россия заняла 32-е место в рейтинге из 44, в 2020-м - 41-е (из 100), в 2021-м - 51-е (из 112), в 2022-м - 40-е (из 111). // фото unsplash.com/ Ryan Wallace