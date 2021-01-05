Определен размер максимального пособия по безработице на 2021 год

Правительство РФ сохранило на прежнем уровне размеры максимального и минимального пособий по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1500 рублей. Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года.

Изначально это было временной мерой поддержки безработных в период пандемии. В конце года было решено сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. (фото magadanmedia.ru)