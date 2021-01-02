Шаланда, построенная в Петрозаводске, испытана и передана заказчику

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, после успешного завершения ходовых испытаний передал заказчику шаланду «Смелая», сообщает паблик «Минэкономразвития Карелии». Судно показало полную готовность к работе и подтвердило свои характеристики.

Это уже 4 судно, построенное и переданное заказчику в этом году.

В настоящее время завод выполняет крупный заказ стоимостью более 10 млрд рублей по строительству 7 судов краболовов, параллельно реализуется масштабный проект по глубокой модернизации мощностей Онежского судостроительно-судоремонтного завода,

– рассказал министр экономики Олег Ермолаев.

Построенная на АО ОССЗ по заказу ФГУП «Росморпорт» самоходная двухвинтовая грунтоотвозная шаланда «Смелая» предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом.

Судно имеет корпус модульного построения и главную энергетическую установку контейнерного типа. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса. Главные двигатели размещены в кормовой части судна в защитных кожухах, позволяющих оперативно обслуживать и производить агрегатную замену механизмов.

Винторулевые колонки размещены снаружи корпуса и имеют возможность регулировать заглубление винта и подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна. Суда данного проекта предназначены для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.

Порт приписки «Смелой» – Махачкала.

Основные размерения судна

длина наибольшая – 56,10 м

ширина наибольшая – 11,2 м

высота борта на мидель-шпангоуте – 4,00 м

осадка по грузовую марку – 2,92 м

объем грузового трюма – 600 м3

полное водоизмещение – около 1540 т

скорость хода – около 8,2 узлов

мощность главных двигателей – 2х350 кВт

мощность генераторов – 2х100, 1х30 кВт

экипаж – 3 человека

автономность по запасам воды, провизии – 5 суток.

Фото с сайта rosmorport.ru