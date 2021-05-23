Оперштаб сообщил о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы семь человек с внебольничной пневмонией, сообщили утром 23 мая в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Летальных исходов не зарегистрировано.

С 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 6065 пациентов, 142 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследования на коронавирус. (фото borvedomosti.ru)